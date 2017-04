Kell 7 on Peterburi metroos varahommikune tipptund, kuid mitte täna, sest Neevalinn on mattunud sügavasse leina, paneb Õhtulehe venekeelse portaali Vecherka ajakirjanik Liana Turpakova tähele. Eilne metroorünnak nõudis viimastel andmetel 14 inimelu, 49 inimest on haiglas, mitmed kodusel ravil.

(Liana Turpakova)

Baltiiskaja metroojaamas žetoone müüv kassiir on vaikne ning ütleb, et inimvool jaamas on erinev. Jaamas on vaid üksikud suurte kompsudega reisijad ja patrullivad politseinikud. Väljapääsu juures tuleb läbida metallidetektor ning tipptunnil on ilmselt omajagu ootamist. Turvaväravaid jäädvustada üritav ajakirjanik saab kohe korravalvuritelt valjult noomida: "Tütarlaps, pole vaja pildistada!"

Kuigi metroos teatatakse pidevalt, et kõik jaamad töötavad tavarežiimil, on inimesi vähe. Inimeste vestlusest selgub, et paljud on otsustanud täna igaks juhuks taksoga liikuda ja seda hoolimata tunni-pooleteise pikkusest ooteajast.