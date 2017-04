Mis juhtub, kui Dolce & Gabbana teeb koostööd tuntud köögimasinate tootjaga Smeg? Juhtub see, et sünnivad kodumasinad, mida küll iga moefänn tahaks saada, kuid, mis maksavad terve varanduse.

Hiljaaegu tuli itaalia luksusbränd Dolce & Gabbana välja köögimasinatega, mis on sündinud koostöös tuntud kodumasinate brändiga Smeg. Kollektsiooni, mille nimeks on "Sicily is my Love", kuuluvad muuhulgas näiteks külmkapp, veekeetja, kohvimasin, köögikombain, röster, blender jm.

Kollektsiooni kuuluvad esmed on kõik kaetud traditsioonilise sitsiilia mustriga.

Eksklusiivset kollektsiooni esitleti esmakordselt Milanos toimunud disaininädala raames ning kuigi kõikide toodete hindu ei ole veel avalikustatud, on juba välja imbunud, et limiteeritud koguses müügile tulev külmik hakkab maksma 30 000 euro ringis.