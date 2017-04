Päästjate ametiühing leiab, et raske ning ohtliku töö eest pakutav tasu ei motiveeri inimesi päästja elukutset valima.

Päästeameti keskmine brutotöötasu 2016. aastal oli 850 eurot, mis on orienteeruvalt 691 eurot ja 52 senti kätte, mis moodustas vaid 75 protsenti avaliku halduse ja riigikaitse keskmisest.

"Eelpoolnimetatud palganumbrit ja tööjõuturu arenguid vaadates pole just üllatav, miks päästeamet on jõudnud seisu, kus üha raskem on täita tühjenenud ametikohti. Raske ning ohtliku töö eest pakutav tasu lihtsalt ei motiveeri päästja elukutset valima. Selline seis seab aga ohtu nii täna pakutava päästeteenuse mahu kui ka kvaliteedi säilimise. Me kõik teame, et raha pole maailmast otsa saanud, küsimus on prioriteetides ja valikutes," teatab päästjate ametiühing.