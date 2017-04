Valge Maja avaldas eile USA esileedist Melania Trumpist ametliku foto.

Official Portrait of First Lady pic.twitter.com/K1DUVE5kSI — Melania Trump (@FLOTUS) April 3, 2017

CNN-le kinnitati, et foto on tehtud Valge Maja teisel korrusel asuvas privaatses puhkeruumis. Foto autoriks on Regine Mahaux, kes on Melaniaga koostööd teinud varemgi.