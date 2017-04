Palmako esitleb valikut mängumajasid, aiamajasid, garaaže ja saunasid, mis sobivad ideaalselt Sinu aeda.

Mängumaja Otto 3,6 m2

Valmis seinaelementidest kokkupandav mängumaja.

Lisatooted:

Katusekate (tõrvapapp või must bituumensindel)

Mängumaja Tom 3,8 m2

Valmis seinaelementidest kokkupandav mängumaja.

Lisatooted:

Katusekate (tõrvapapp või must bituumensindel)

Aiamaja Britta 17,5 m2

Tegu on mudeliga, mis on algselt välja töötatud Prantsuse turu tarbeks ning prantslased eelistavad tihtipeale puidust põranda asemel kasutada näiteks kivist plaate. Seetõttu põrand majakomplektis ei sisaldu ning põrandalauad koos immutatud vundamendiprussidega on võimalik juurde osta lisatootena.

Lisatooted:

Põrand

Katusekate (tõrvapapp või must bituumensindel)

Vihmaveerenn

Aiamaja Ella 6,9 m2

Tegu on mudeliga, mis on algselt välja töötatud Prantsuse turu tarbeks ning prantslased eelistavad tihtipeale puidust põranda asemel kasutada näiteks kivist plaate. Seetõttu põrand majakomplektis ei sisaldu ning põrandalauad koos immutatud vundamendiprussidega on võimalik juurde osta lisatootena.

Lisatooted:

Põrand

Katusekate (tõrvapapp)

EPDM

Vihmaveerenn

Paviljon Veronica 4 6,7 m2

Valmis seinaelementidest kokkupandav paviljon.

Lisatooted:

Katusekate (must bituumensindel)

Lillekastid akendele

Pergola Betty 9,9 m2

Aiapergola, millel on liimpuidust tugevad postid, katus punni ja soonega laudadest.

Lisatooted:

Põrand

Katusekate (must bituumensindel)

Garaaž Roger 21,9+5,2 m2 tõstväravaga

Sektsioonuksega, varjualusega garaaž.

Lisatooted:

· Katusekate (tõrvapapp või must bituumensindel)

· Vihmaveerenn

· Varikatus

· Küljekuur

- Lillekast aknale

Autovarjualune Karl 11,7 m2

Autovarjualune, millel on liimpuidust tugevad postid, katus punni ja soonega laudadest.

Lisatooted:

Katusekate (tõrvapapp)

EPDM

Liimpuitkaared

Betooniankrud

Vihmaveerenn

Saun Leila 2

70 mm seinapaksusega saun. Esimese korruse sisepindala on 20,0 m2 ning magamislavats 14,5 m2. Lisaks terrass pindalaga 10,4 m2.

Lisatooted:

Katusekate (tõrvapapp või must bituumensindel)

Kuur Kalle 13,5 m2

Valmis seinaelementidest kokkupandav kuur. Seinaelementides on tuuletõkkekile, mis teeb kuuri ilmastikukindlaks. Elementidel on 70 mm laiune ruum soojustuseks. Kuuri uksed on soojustatud.

Lisatooted: