Printsess Diana kurikuulus ülemteener Paul Burrell abiellus pühapäeval oma kauase partneri Graham Cooperiga.

Kadunud Diana intiimsaladuste avaldamisega palju pahameelt pälvinud Burrell, kel on seljataga pikk abielu, tunnistas vaid mõni nädal tagasi avalikult, et ta on homo.

Abielust Maria Cosgrove’iga on Paulil kaks täiskasvanud poega, kes osalesid isa pulmas. Daily Maili teatel kandis Burrell tseremoonial Diana kingitud mansetinööpe ning Elizabeth II antud medalit.

