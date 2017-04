Väimeespoeg matab oma ämma. Matusebüroo töötaja pakub kõikvõimalikke teenuseid.

"Meil on esimese järgu matused kõige kallimad! Teise järgu - keskmise hinnaga ja kolmanda järgu - odavad matused."

"Aga kas neljanda järgu matuseid ka on? Ma mõtlen kõige odavamaid?"

"On küll. See on siis, kui surnu kannab oma pärjad ise!"