Lennukis järsult ja peatamatult nutma puhkenud lapsuke tõi pisarad silma ka oma emale, kes tõenäoliselt väsinuna ei suutnud enam olukorda kontrollida. Olukorda tõi rahu lennuteenindaja, kes asjale väga inimlikult ja kiiduväärselt lähenes.

Iga vanem teab, et lastega reisimine ei ole alati kõige lihtsam, kuid vahel peab selle teekonna ette võtma, kirjutab The Sun.

Facebookis jagatakse grupis Love What Matters fotot, kus olevat lennuteenindajat kiidetakse taevani terves maailmas. Miks?

Asi nimelt selles, et ta aitas hädast välja õnnetu ema, kelle laps ei jätnud nuttu.

Tegu on USA lennufirma Southwesti töötajaga, kelle heategu jagas samal lennul olnud reisija Carrie Jaboor.

"Mu süda... Seal oli ema, kel kaks noort tütart ja pisike hakkas järsku nutma," kirjutab Jaboor, et lapsuke nuttu ei jätnud.

Lennuteenindaja kutsus ema endaga lennuki tahaossa.

Kuigi enamus eeldaks, et teenindaja kutsus ema nutva lapsega eemale, et teised reisijad saaksid rahu, siis tegelikult see nii ei olnud.

Postitaja vaatas, et mis seal taga siis tehakse.

Lennuteenindaja puhus lapsukesele mullikesi seni, kuni laps nutu jättis. Siis ulatas ta taskuräti naise, kes samuti nuttis.

Äkki meie inimkonnal siiski on veel lootust...