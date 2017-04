Traagiliste tagajärgedega pommiplahvatus Peterburi metroos pole käsitletav lihtsalt järjekordse terroriteona, vaid osundab asjaolule, et

sisuliselt on Eesti praeguseks Euroopast üle rulluva islamiterrori poolt

ümber piiratud, leiab Riigikogu riigikaitsekomisjoni aseesimees Mart

Helme.



"Terroriaktid Prantsusmaal, Belgias ja Saksamaal olid eellainetuseks ning pole kahtlust, et sealsete võimude väited, et nad ei lase ennast terrorist ära hirmutada, ei peata terrorit nn Vanas Euroopas. Ent kahetsusväärselt on Euroopa liidrite teatraalsetest poosidest hoolimata jõudnud terror juba ka Soome ja Rootsi ning nüüd siis ka meie idapoolsesse vahetusse naabrusse Paterburi näol," ütles Helme.



Helme sõnul väärib tähelepanu, et kõigi seniste väga arvukate ohvrite peale

vaatamata pole Euroopa Liit ja – kui Vyshegradi riigid välja arvata – selle liikmesriigid asunud otsustavalt tegelema terrori peamise põhjuse ehk immigratsiooniga. "Tohutud kulutused, mida tehakse Euroopa

piirivalvele Frontex, sisuliselt võimendavad probleemi, sest väidetavalt

Euroopa piiri Vahemerel "valvavad" laevad tegelevad praktikas immigrantide transpordiga Itaaliasse ja Kreekasse,“ leiab mees.



Niisugune tegevus Helme sõnul mitte üksnes ei võimalda üha suuremal

hulgal radikaalsetel islamistidel Euroopasse pääseda, vaid laiendab siin

ka nende toetuspinda, luues üha uusi Lähis-Idast pärit inimeste

kogukondi ja täiendades juba olemasolevaid. "Immigratsioon – sedapuhku

küll Venemaa islamirahvastikuga asustatud piirkondadest – ja selle

tulemusena tekkinud arvukad kogukonnad idanaabri suurlinnades, on

terrorit toitvaks allikaks ka idanaabri juures," sõnab Helme.



Eesti võib kõigest sellest teha vaid ühe tervemõistusliku järelduse.

"Me peame avaldama Euroopa Komisjonile lakkamatut survet, et

Frontexi missioon Vahemerel immigrantide Euroopasse transportimise

asemel neid tagasi Aafrikasse ja Lähis-Ida riikide rannikule vedama

hakkaks. Ärme unustame, et ainuüksi Liibüas ootab Euroopasse pääsemist

kuus miljonit inimest, Euroopas soovib Euroopa Komisjon liikmesriikide

vahel laiali jagada aga 160 000 nn pagulast," ütleb Helme.



"Eksivad need, kes väidavad, et immigratsioonikriis on möödas. Eksivad

need, kes väidavad, et Eestit terror ei puuduta. Me oleme

vastutustundetud, kui selles olukorras oma inimeste julgeoluku

tagamiseks otsustavaid samme ei astu," lisab Mart Helme.