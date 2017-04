Loode-Süürias, mässuliste poolt hõivatud linnas Idlibis hukkus vähemalt 58 inimest, teatasid aktivistid. Esialgselt teatati vaid 18 hukkunust.

Mirrori andmeil on hukkunute seas ka 11 last. Pealtnägijate sõnul inimesed minestassid ning nende suust hakkas tulema valget vahtu, mistõttu usutakse, et piirkonnas kasutati keemiarelva.

Ühendkuningriigis tegutseva vaatlusorganisatsiooni Syrian Observatory of Human Rights (SOHR) andmeil põhjustasid inimeste lämbumise Süüria valitsusväed võid Vene lennukid, vahendab BBC.

Opositsiooniline kohalik koordinatsioonikomitee postitas fotosid hukkunutest, lisades, et surma põhjuseks oli lämbumine.

Süüria valitsus on keemiarelva kasutamist eitanud.