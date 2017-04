"Tartu kunstimuuseumil on meie kunstimaastikul eriline koht. Viimaste aastate elavnenud näitustegevust ning publiku- ja haridusprogramme plaanin kindlasti jätkata. See tähendab koostööd Tartu Ülikooli muuseumide, ERMi ja linnamuuseumide, aga ka kõigi teiste Tartu kunsti- ja mäluasutustega," ütles Kivi.

Signe Kivi puhul tõstis kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler Tarvi Sits esile tema juhtimiskogemuse ja mitmekesised sügavad teadmised kunstivaldkonnas. Kivi ise lisas, et tänu kauaaegsele osalemisele Eesti kunstielus on tal selge arusaam valdkonnas valitsevatest ootustest.

Tartu kunstimuuseumi direktoriks valiti Signe Kivi. Muuseumi lähiaegade ülesanne on lisaks mitmekesiste sisutegevuste jätkumisele ka kogude kolimine uutesse Eesti Rahva Muuseumi hoidlatesse.

Ta lisas olulise ülesandena ka läbirääkimiste pidamise muuseumi sihtasutuse moodustamiseks. Signe Kivi toonitas eraldi Tartu traditsioonilise kunstpärandi olulisust muuseumi töö planeerimisel. "Meil on endiselt suur publik, kes hindab klassikalist kunsti. Teada-tuntud pallaslikud jooned jäävad meie väljapanekuis seega kindlasti olulisele kohale," lisas ta.

Senine direktor lahkus omal soovil

Tartu kunstimuuseumi senine direktor Rael Artel otsustas omal soovil muuseumijuhi ametist lahkuda. Asekantsler Tarvi Sits tunnustas muuseumi senist juhti Rael Artelit, kelle käe all on muuseum hakanud silma tugeva mitmekesise programmiga.

"Lähiaastate väljakutse muuseumi jaoks on kõnetada eri sihtgruppe ning leida koostööpartnereid näituste korraldamiseks ka väljaspool muuseumi ruume. Sama tähtis on asutuse igapäevatöö sujuvus olukorras, kus kunstikogude säilitamiseks tuleb need kolida avariilistest oludest uutesse hoidlatesse Eesti Rahva Muuseumis ," rääkis Sits.