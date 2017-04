"See on sulle hea ja väga lõbus," kiidab mees agaralt.

"Esimest korda tulijad on sageli alguses närvilised, kuid see on uskumatu, kui kiiresti nad ärevusest üle saavad. No tegelikult ei ole see sugugi ülatav, sest alasti ujumine on ju kõige loomulikum viis üldse ujuda," selgitab ta.