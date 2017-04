Et Teie õuemööbel püsiks heas korras ka aastaid, siis tasub järgida mõningaid Home4You soovitusi.

Ennekõike sõltub kõik siiski sellest, missugused ladustamistingimused Teil on.

Kui on soetatud suvemööbel, mida kasutatakse ka siseruumides, suurt muret polegi - lihtsalt leebe puhastusvahendiga pinna puhastamine. Kui mööbel on aga niisketesse tingimustesse paigutatud, mis on suvemööblile kõige kahjulikum variant, tuleks kindlasti kontrollida, et poleks tekkinud hallitust ja metallile roostet.

Plastikmööbel, kunstpuit ja plastikpunutis ehk WICKER on kergesti hooldatavad materjalid, piisab pehme švammi ja kerge puhastusvahendi lahusega puhastamisest. Ka Textiline ei vaja suuremat hooldust, lisaks kuivab ta kiiresti.

Puitu tuleks õlitada, eelnevalt peaks kahjustatud pinnad kergelt liivapaberiga üle käima ja tolmust puhastama ning laskma õlil korralikult sisse imenduda, samuti kontrollida üle kinnituskohad. Ka metallmööbli puhul peaks kontrollima kruvikinnitused üle ning kui metallmööbli metallist osadele on tekkinud rooste, tuleks probleemsed kohad rooste-eemaldusvahendiga puhastada ja pind sobiliku värviga katta.

Vaatamata sellele, et aiamööbel on ilmastikukindel, ei tohiks seda talveks välja jätta, vaid jahedasse, kuiva ja hea ventilatsiooniga kohta tõsta, tolmutõkkeks katta kile või spetsiaalse kattega.

Küttega ruum võib esmapilgul tunduda hea mõte, kuid tegelikult põhjustab äge niiskusolude muutus puidu liigset kuivamist, pragude tekkimist või nende suurenemist. Samas väikeste kriimude ja pragude tekkimine on puidu loomuliku vananemisprotsessi käigus normaalne nähtus.

Puit on elav materjal ja imab kogu aeg niiskust endasse. Kui mööbel on aga sügiseks liiga pikalt vihma käes seisnud, on ta juba niiskusest niivõrd küllastunud, et hooldusõli ei suuda puitu enam imenduda. Alahinnata ei tohiks ka mööblikatete kaitsvat mõju, eriti puidu puhul mis tuule, päikese ja vihma käes ajapikku halliks tõmbub.

UV-kiirguse eest võiks kaitsta igasugust aiamööblit, et tagada pikaajaline kaunis välimus ning vastupidavus. Oluline on ka regulaarsus s.t. kui jätta mitmel korral hooldus tegemata ning äkki avastatakse, et puit on vananenud ilmega, siis sellele värske ilme andmine on juba töömahukam ülesanne.

Suvemööblit peaks hooldama juba suve lõpus, puitmööblit suvel, kui on kuiv, soe ja õli jõuab puitu imenduda.

Ka plastiku puhul on oluline kohe tegutseda, kui mööbel näiteks grillpeo ajal mustaks saab. Kui mustus on imendunud juba plastmööbli pinna sisse, ei pruugi seda enam sealt kätte saada. Kindlasti tuleks vältida terasharja kasutamist, mis mööblipinda kahjustada võib.

Garden4you valikusse on lisandunud palju uusi tooteid, kuid omal kohal on ka kõik vanad lemmikud. Uued põnevad materjalid ja vormid pakuvad inspiratsiooni ning harmoneeruvad Home4you kaubamärgi all olemasolevate sisustuskaupade valikuga.

Aiamööbli mõiste on märkimisväärselt laienenud. Kui varem oli aia- ja toamööbel selgelt piiritletud, siis nüüd sisustatakse suvemööbliga ka siseruume. Aia funktsioonid on muutunud ning sellest on kujunenud eluruumi pikendus. Suveks kolitakse kogu elu ja tegevusega õue, et võtta viimast meie lühikesest suvest. Kui seni on olnud kindel reegel, et igas aias peab olema batuut, varikatus, grill ja aiakiik, siis nüüd on leitud tee ka teiste põnevate aiatoodete juurde. Populaarsemad on lamamistoolid, varikatused, rippkiiged ja -toolid. Uuem trend on nurgadiivanid terrassile.

