Peterburis 14 inimest tapnud ning mitmeid vigastanud pommirünnaku korraldamises kahtlustatakse Kesk-Aasiast pärit 23aastast enesetaputerroristi, ütles Interfaxi allikas.

Peamine kahtlusalune (Reuters / Scanpix)

Kirgiisi turvateenistuse sõnul on kahtlustatavaks Akbaržon Jalilov, kes sündis Ošis 1995. aastal.

Mõned Vene väljaaanded on avaldanud foto mehest, keda peetakse üheks kahtlusaluseks, vahendab The Guardian. Musta riietatud habemega mees läks hiljem ise politseijaoskonda ning selgus, et tal pole juhtunuga seost.