Välisminister Sven Mikser kinnitas Peterburi metrooplahvatuse järel, et terrorioht Eestis kõrge ei ole, kuid Eesti ametkonnad ja valitsus jälgivad pidevalt olukorda, vahendab ERR-i uudisteportaal.

"Eesti pädevad ametkonnad, luureametkonnad tegelikult jälgivad kõiki taolisi ilminguid ja kõik sammud astume vastavuses konkreetsete ohuhinnangutega. Jätkuvalt, et vältida igasugust paanikakülvamist, tahan öelda, et terrorioht Eestis ei ole kõrge. Samas, loomulikult, arvestades seda, et meie lähinaabruses on terrorirünnakute võimalus täiesti olemas, siis me ei saa ka kindlasti käed rüpes istuda ja meie pädevad ametkonnad ja valitsus tervikuna peavad selle olukorra jälgimisega pidevalt tegelema ja kindlasti ohuhinnangu muutudes andma sellest laiemalt teada ja võtma ka tarvitusele vastavad meetmed," vahendab ERR-i uudisteportaal "Aktuaalset kaamerat".