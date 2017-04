Lisaks lugematutele tele- ja raadiosaadetele on Vahur Kersna kirjutanud ka kaks menukit. Vanarahvas teab, et kaks jääb harva kolmandata. Kas uus käsikiri on avatud? "Ei-ei, praegu ei ole küll midagi pooleli," tunnistab kirjatööde kohta Kersna, täna 55aastaseks saav ajakirjanik.

Kuidas teil tuju ja tervis on? Vabandust, aga – kuidas teie kole tõbi elab?

Heh-heh-heh-hee.

See on üks viimaseid asju, mis Õhtulehe lugejaid huvitab. Igaühel on oma muresid nii palju, et teiste inimeste mured neid väga ei eruta. Kõigile, keda see tõesti mingist otsast peaks huvitama, siis – ma kõnnin kahe jala peal! See on ikkagi väga kõva näitaja. Ja nii kaua, kui ma kõnnin kahe jala peal, on kõik hästi.