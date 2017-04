"Kui räägitakse Tartu vaimust, kes Emajõe linna peal kondab, siis Vikerraadiol on oma vaim, mis on püsinud niikaua, kui mina olen raadioga kokku puutunud," kinnitas laulja ja raadiohääl Ivo Linna eile Õhtulehele Vikerraadio 50. sünnipäeval.

Linna sai esimesed tööristsed selles majas 45 aastat tagasi. "Oleme praegugi siin vanas raadiomajas, mis on põhjalikult ümber ehitatud, aga ükskõik – oled sa vanas või uues majas, puutudes kokku selle seltskonnaga, kes raadiot iga päev teeb, saad aru, et raadios on oma vaim ja see on kuidagi eriline tunne.

Ilmselt ei oskagi keegi seletada, mis see raadio vaim on, aga see on täiesti olemas. Raadioinimesed on teistsugused kui näiteks teleinimesed," märgib Linna, kes on omainimene mõlemas majas. "Kuigi maja on muutunud ja uuenenud, kuigi põlvkonnad muutuvad, on see vaimsus püsinud," ütleb Linna.

Tema tuli esimest korda Vikerraadiosse tööle 1. jaanuaril 1972 toimetajaks-administraatoriks, kuid töötas sellel ametipostil paraku alla aasta. "Toimetasin seal isegi mõne saatekese, aga põhiliselt oli minu ülesandeks pidude korraldamine ja organiseerimine – ühesõnaga töö, mis mulle ei istunud.