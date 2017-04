Tulbid on küll kaunid, aga teada veeahnitsejad lilled ja suures kimbus kipub mõni isegi piisava veega longu vajuma. Ajakirjas Woman’s Day on üks lihtne nipp, mis väidetavalt su tulpe värskemana hoiab.

See olevat vana lillemüüjate nipp, mis peaks vältima seda, et tulbid üksteise järel kohe ära hakkavad vajuma. Ja selleks on lihtne sent. Kas ühe-, kahe- või viiesendine. Need mündid, milles on vaske (sobib ka näiteks Ameerika ühesendine), on õigeks vahendiks ja piisab vaid ühest. Vask, mis on taimede kasvamiseks oluline toitaine, aitab hoida tulpe tugevamatena. Viska münt vaasi põhja ja täida see alles siis veega.

Mõned ütlevad, et see on iganenud rahvatarkus, millel pole tõepõhja – proovi järele, ega teisiti teada ei saa!