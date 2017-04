Endine Põhja-Tallinna vanem Karin Tammemägi täitis erakondade rahastamise järelevalve komisjoni otsuse ja maksis tagasi valimisreklaamiks kulutatud linnaraha.

Riigikohus ei hakanud Karin Tammemäe kaebust arutama ja ta pidi seetõttu ERJKi ettekirjutuse täitma ja raha linnale tagasi maksma. Kõige taga oli Stroomi rannahoone seinale riputatud plakat, mille eest tasus Tallinn.

Tammemägi tagastas 268 eurot ja 80 senti. Endine Põhja-Tallinna asevanem Priit Kutser pöördus Tallinna halduskohtusse kaebusega, mis puudutab erakondade rahastamise järelevalve komisjoni sunniraha, sest ta pole tagasi maksnud valimisreklaamiks kulutatud linnaraha. Kutser ütleb, et tal on puue ja ta on raskes majanduslikus seisus.