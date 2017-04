Esimesena teatas ametlikult, et pommiplahvatuses hukkusid inimesed, Venemaa president Vladimir Putin, kes viibis Peterburis. Tema päevakorras oli esinemine meediafoorumil ja kohtumine Strelnas Valgevene presidendi Alaksandr Lukašenkaga.

Just Lukašenkaga kohtumise alguses avaldas Putin kaastunnet Peterburi metroos hukkunute lähedastele. Putin ei nimetanud surmasaanute arvu, kuid pisut hiljem teatas agentuur TASS vähemalt kümnest hukkunust.

Hiljem korrigeeriti hukkunute arv üheksale, tõsteti seejärel 11-le ja langetati taas 10-le. Haiglasse toimetati ligi 50 inimest. Neist mitu on arstide sõnul kriitilises seisus.

Peaprokuratuur: see oli terroriakt

Putin ei rutanud kinnitama, et toimus terroriakt. Ta ütles, et vaatluse all on kõik variandid ja sealhulgas ka terrorism. Venemaa peaprokuratuur kinnitas tund aega hiljem, et plahvatus Peterburi metroos oli terroriakt.

Umbes tund aega pärast plahvatust suleti Peterburi metroo liikluseks täielikult. Samal ajal teatati, et turvameetmeid tugevdati Peterburi lennujaamas ning Moskva metroos.

Venemaa terrorismivastase võitluse komitee andmetel avastati pärast pommiplahvatust veel üks lõhkemata lõhkekeha metroojaamast Ploštšad Vosstanija (Ülestõusu väljak).

Esialgse info põhjal võib järeldada, et Peterburi metroos ei tegutsenud enesetaputerrorist, vaid keegi jättis metroorongi kolmandasse vagunisse pommi, mis plahvatas.

Peterburi elanik Arslan Kurbanov rääkis ajakirjanikele, et tema kolleeg oli sündmuskohal ja saatis talle foto ja tekstisõnumi: "Sõidu ajal toimus plahvatus. Noormees jättis portfelli maha, avas ukse ja läks teise vagunisse."

Tõenäoliselt jäi oletatav pommiplahvatuse korraldaja ka valvekaamera videole. Nii levitati õhtul videokaadrit mehest, keda politsei otsib.

KAS POMMIPANIJA? Peterburi politsei otsis eile meest, kelle jäädvustas metroo valvekaamera. (Twitter)

Pomm jäeti kolmandasse vagunisse

Ekspertide arvates ületas lõhkekeha võimsus 100 grammi trotüüli ekvivalendis ja tõenäoliselt oli tegemist plastiidiga. See on aga vaid esialgne oletus ja tõe selgitavad välja sündmuskohal töötavad eksperdid.

Iga hukkunu omastele makstakse esialgse info põhjal 2,025 miljonit rubla (33 000 eurot), teatas agentuur Ria Novosti.

Eilne pommiplahvatus oli Peterburi metroo ajaloos esimene. Küll on aga pommid mitu korda plahvatanud Moskva metroos, viimati 29. märtsil 2010, kui kahes pommiplahvatuses hukkus 40 ja sai vigastada üle saja inimese.

Peterburis kuulutati seoses eilse terrorirünnakuga välja kolmepäevane lein. Eile õhtul toimusid nii Peterburis kui ka Moskvas rahvakogunemised, millel mälestati värske terrorirünnaku ohvreid.

Eesti välisministeerium informeerib

Eesti välisministeerium saatis eile kell 16.33 laiali teate: "Praeguse seisuga ei ole välisministeerium saanud Venemaa ametkondadelt infot selle kohta, et eestlased oleksid Peterburi metrooplahvatuses kannatada saanud.

Peterburis viibivatel eestlastel soovitab välisministeerium vältida sündmuskohta, jälgida kohalike ametivõimude korraldusi ja anda lähedastele teada, et nendega on kõik korras.

Välisministeeriumile teadaolevalt viibib Peterburis ligikaudu paarsada Eesti kodanikku." Kell 17.36 andis Eesti välisministeerium teada, et välisminister Sven Mikser avaldas kirjas kaastunnet Venemaa kolleegile Sergei Lavrovile seoses Peterburi metrooplahvatusega.

"Avaldan siirast kaastunnet elu kaotanute peredele ja sõpradele ning soovin kannatanutele kiiret paranemist. Oleme sel kurval ajal mõtteis ohvrite lähedaste ja vigastatutega ning kõigiga, keda see tragöödia puudutab," seisab Mikseri kirjas.

Eesti peaminister Jüri Ratas avaldas kell 16.26 Twitteri vahendusel kaastunnet Peterburi metrooplahvatuses hukkunute lähedastele ja soovis vigastatutele kiiret paranemist.