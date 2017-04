Prantsuse kunstnik Abraham Poincheval, kes on varasemate performance’ite käigus elanud nii karutopise kui ka kivirahnu sees, kehastus nüüd kanaks. Ta kavatseb oma ihusoojusega haududa munadest välja kümme tibu.

Poincheval (44) võttis haudumisasendi sisse kolmapäeval Pariisis Palais de Tokyo muuseumis, kuhu on püsti pandud klaasist vivaarium. Kunstnik usub, et tibud võiksid välja ilmuda 21–26 päevaga.

KANAMEES: Abraham Poincheval on seadnud sihiks munadest tibud välja haududa. (AFP / Scanpix)

"Laias laastus saab minust kana," ütles ta performance’i "Oeuf" ("Muna") eel BBC Newsile.

Erinevalt kanast ei istu Poincheval munadel otsas, vaid toolil, mille istme all on munakonteiner. Korea kunstnik Seglui Lee on teinud oma ametivennale soojahoidva teki, et kehatemperatuur püsiks kõrge. Poincheval kavatseb süüa ka soojendava toimega toiduaineid, näiteks ingverit.