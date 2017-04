"Plaanisin abieluettepanekut ikka mitu kuud, juba eelmise aasta lõpust oli see mõte," räägib kitarrist Paul Neitsov, kes märtsi algul lauljatar Brigita Murutariga kihlus.

Mees ei salga, et enne abieluettepaneku tegemist oli ta pisut hirmul. Seda enam, et tal on üks abielulahutus seljataga. "Tahtsin olla kindel, et tema on valmis. Iga mees kardab ilmselt seda vastust, mis sealt tuleb, kuigi enamasti, kui asi juba nii kaugele läheb, on see jaatav," räägib Paul.

Mees ei kõhkle, et just Brigita on õige inimene, kellega oma ülejäänud elu koos veeta: "Jah, selles olen täiesti kindel."

Paul kirjeldab tähtsat päeva nõnda: "Oli vaba päev. Kuna olen samamoodi muusik, siis vabasid päevi on väga harva. Käisime ujumas ja mõtlesin, et õhtul võiks minna kohvikusse istuma. Igaks juhuks võtsin sõrmuse kaasa," sõnab ta.