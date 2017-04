Ministrite ja kantslerite autodele kuuluv liisinguraha on ministeeriumide võrdluses väga erinev. Ühed sõidavad mõõduka kuumaksega liisutud autoga, teised aga valivad luksusliku auto üle 1000-eurose kuumaksega. Ministeeriumide juhtkondadel on ka väljaostetud sõidukeid. Kuidas suhtute luksuslikesse ametisõidukitesse ja suurde hinnakontrasti? Mida teete selleks, et liisimine oleks odavam ja autode kasutusaeg pikem?

Ministrite ja kantslerite esindussõidukite soetamine ei ole täna täpselt reguleeritud. Kehtivast riigivaraseadusest tuleneb põhimõte, et iga riigivara valitseja ehk siis ministeerium või asutus vastutab talle kuuluva vara, sh autode eesmärgipärase, otstarbeka, säästliku ja heaperemeheliku kasutamise eest. Seega on iga ministeeriumi vastutus jälgida, et ei tehtaks ebamõistlikult suuri kulutusi sõidukite soetamiseks. Esindussõidukitele on võimalik kehtestada standardeid ehk teatud nõudeid ning neid hakatakse tulevikus samuti keskselt soetama.

Kas peate vajalikuks, et ministeeriumides on kasutusel nii taksokaardid ja taksoveolepingud kui sõiduhüvitised (aastas kulub sellele kümneid tuhandeid eurosid), mille üle peab eraldi arvet pidama ja kontrollima? Kuidas seda valdkonda korrastate ja millised Teie meelest peavad olema põhilised standardid ja reeglid, mis tagaksid läbipaistvuse, seaduslikkuse ja säästlikkuse?

Väga hea küsimus. Vastan. Juba eespool mainitud eelnõus, mis varsti siia jõuab, on toodud ka põhimõte, mille kohaselt ametisõiduks valitud transpordivahend peab olema asjakohane, arvestades konkreetse ametisõidu iseloomu, pikkust ja sihtkohta.

Just võimalikult kulutõhusate lahenduste kasutamiseks keskselt ühtegi lahendust ära ei keelata ja seda ei ole plaanis, küll aga on oluline kajastada kulusid selgelt ja ühtse korra järgi. Sõidukite ja ametisõitude osas on vastavad muudatused sisse viidud raamatupidamiskordadesse. Need jõustusid selle aasta alguses. Muudatused võimaldavad senisest selgemini eristada nii sõidukitega seotud kulusid, taksosõite kui ühistranspordi kasutamise kulusid. Ametisõitude korraldamise ühtsed põhimõtted, perioodiline kuluseire ja võrreldavad andmed on see, mis tegelikult tagab meile tulevikus riigivara heaperemeheliku kasutamise.

Artur Talviku küsimus Sven Sesterile: "Kui riigi tugiteenuste keskus hakkab tegema standardeid nende ministrite ja, ütleme, kantsleri autode kohta, siis pilku peale visates on täna siin väga selgelt näha, et on väga kalleid Audi 6 tüüpi autosi ja Mercedes-Benze, aga samas on Škoda Superb näiteks, mis on oluliselt väiksema liisinguhinnaga. Missugused need standardid tulevad, kas pigem Škoda poole või pigem Audi 6 poole?"

Kas on olemas mingi kokkulepe, kuidas auto hinnad on, siis ma vaatasin ise ka, et siin mõnel ministril oli 700, mõnel oli 1000 eurot. Mille järgi see siis on? Praegusel hetkel, nagu ma ühe küsimuse vastuseski ütlesin, et tõsilugu, et see kehtivas riigivaraseaduses on see põhimõte paika pandud, et riigivara valitseja ministeerium või konkreetne asutus, kes vastutab sellele, kellel on see vara, et tal on pandud paika üks neli kriteeriumi: eesmärgipärane, säästlik, otstarbekas ja heaperemehelik.

Ma arvan, et eks siis nüüd selle uue süsteemi juurutamise ja väljaehitamisel tuleb üle vaadata see, kas ja kui, siis milline rahaline kriteerium tal oleks. Praegusel hetkel, kui küsite, kas olete mingi rahalise kriteeriumi pannud, siis seda ei ole. Aga pigem ongi, et pange ise tähele, et olenevalt eesmärgist võivad autodel olla erinevad hinnad. Kui sul on eriotstarbeline masin, siis tema hind võib olla hoopis teises kohas, kuna tal on vaja täiendavat mis iganes võimekust.