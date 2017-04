Pole välistatud, et Peterburi metroos olnud plahvatus annab edaspidi Venemaa võimudele aluse tugevdada teatud seadusi või kasutada seda poliitsõnumi edastamisel, arvab kaitseuuringute keskuse direktor Jüri Luik.

"Ei ole andmeid, et see on seotud Putini-Lukašenka kohtumisega. Peterburg ei oma sümboolset kaalu, Venemaa võimu keskpunkt on ikkagi Moskva," rääkis Luik saates "Ringvaade", et hetkel on Peterburi ainus tähtsus see, et president Vladimir Putin seal viibib, mis oli ühtlasi ka avalik info.

Luik usub, et plahvatuse korraldajad saadakse tõenäoliselt ikkagi kätte, kuid tasub meeles pidada, et Venemaa kriminaaluurimised pole ühemõttelised. "Tuleb mängu poliitika, hakatakse tõlgendama. Arvestades praegust olukorda, on võimalus, et võim proovib seda tõlgendada kui ebastabiilsuse järjekordset elementi, mille vastu peab muutma seadusi või tugevdama kruve."

Venemaal eksisteerivad tema sõnul terrorism ja ekstremism – üks on teise põhjustajaks. Seetõttu oletab Luik, et praeguses poliitolukorras saab plahvatust ära kasutada poliitilises sõnumis ja seadusandluses.