Eesti Konservatiivne Rahvaerakonna esimees Mart Helme tõdes täna sisserändeteemalisel arupärimisel riigikogus, et siia saabuvad inimesed mitte ei aita riigi arengule kaasa, vaid on pigem ohuks meie keeleruumile.

EKRE juhi Mart Helme sõnul on demograafilised protsessid väga pikaajalised ja kumulatatiivsed ning järgneva 10-20 aasta sündimuse prognoosi valguses pole pilt roosiline. "Toome väga lihtsa näite. Kui endise Nõukogude Liidu territooriumilt ükskõik missuguse erandi või kvoodi alusel tuleb aastas umbes 5000 sisserändajat, siis kümne aasta peale on see 50 000. See on suurusjärgus Pärnu-taoline linn. Kas meil on seda luksust, et me saame endale lubada 10 aasta jooksul Pärnu-suuruse linna muust kultuurist, keeleruumist pärit inimeste saabumist Eestisse püsivalt asuma? See on tõsine küsimus, see ei ole niisama naljaküsimus."

Siseminister Andres Anvelt ütleb, et siia saabuvad inimesed panustavad Eestisse ja Eesti arengusse. "Ka mind huvitab väga see, et meie Eesti rahvusriigi rahvuslik koostis ei muutuks Eesti inimeste suhtes miinusmärgiga. Aga kindlasti on küsimus selles, et üha kasvav majandus nõuab ka meil üha rohkem tublisid töökäsi. Jään selle juurde, et suletud rahvusriik kindlasti ei suuda toota ka oma kultuuri ja oma inimeste arendamiseks vajalikku lisandväärtust, et seesama Eesti rahvusriik jääks püsima." Minister palub ka arvestada, et selle 5000 seas on väga palju neid inimesi, kes on siin töötanud aastaid ja on lahkunud.