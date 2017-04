Väino Sarnet lahkus Tallinna Linnahalli juhatuse liikme kohalt. Sarneti enda sõnul oli see otsus tal juba ammu tehtud ning mingit skandaali ei tasu taga ajada. Küll on aga mees nördinud faktide moonutamise üle.

21. märtsil teatati avalikkusele, et erastamise eestvedajana tuntuks saanud AS Tallinna Linnahalli juhatuse liige Väino Sarnet lahkub ametist. Samasse aega jääb ka nõukogu esimehe Meelis Pai vallandamine. „Lärm on liiga suur, et rääkida meediamullist. Tegu on huvide kokkupõrkega nagu ikka, kui on veidigi suured summad mängus,“ ütleb Sarnet Õhtulehele antud kommentaariks.

Mees räägib, et tema lahkumine ei ole seotud Pai lahkumisega ning ka lahkumise järjekord oli vastupidine kui meedias väideti. Põhjuseks oli Linnahalli nõukogu 10. märtsi otsus, millega talle anti korraldus hange tühistada., mida ta ka tegi 13. märtsil. Järgmisel päeval sõlmiti Meelis Pai leping. „Minu lahkumise sisuline põhjus on nõukogu otsus ja selle momendi ajaline valik on seotud Pai lepinguga, sest sellest sai kõrini. Mina esitasin oma lahkumisavalduse juba sama nädala algul.“