Viimane leidis, et liustikud on märgatavalt väiksemaks muutunud. See tähendab, et kliima soojenemine algas juba siis, kuigi kasvuhoonegaase tol ajal suures koguses õhku ei paisatud, rõhutas Venemaa president.

Putin rääkis, et külastas just Franz Josephi maad, kus 19. sajandil käis ka tuntud Austria polaaruurija Julius von Payer, kes kirjeldas üksikasjalikult seal nähtud liustikke. 20 aastat hiljem käis samas kohas Itaalia tulevane kuningas, kes tegi fotosid ja näitas neid härra Payerile.

Putin lisas, et ta on nõus nendega, kes ütlevad, et kliima soojenemist ei saa ära hoida, sest see on seotud globaalsete tsüklitega Maal või kosmoses.