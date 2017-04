Serbia presidendivalimised võitis pühapäeval juba esimeses voorus senine peaminister Alaksandar Vučić (47, pildil), kes kogus 55% häältest, vahendab Spiegel Online. Ülejäänud 10 kandidaadist saavutas parima tulemuse 16%ga Sasa Jankovic.

Vastased heidavad Vučićile ette autoritaarset juhtimisstiili. Senine peaminister ja tulevane president soovib viia Serbia Euroopa Liitu.

Ta on mitu korda rõhutanud, et kui Serbiat Euroopa Liitu ei võeta, läheb see riik Euroopale kaduma.

Samas on Vučićil soojad suhted ka Venemaa ja president Vladimir Putiniga.