Eelmisel aastal tekitas rohkelt elevust Tartu uue spaa avamine, kui 1. detsembril lasigi V Spa – Lõuna-Eesti suurim spaa – esimese vee basseinidesse voolama. Kohalikud plaksutasid heameelest käsi kokku, sõnades, et juba ammu ootasid nad midagi sellist kodukanti. Sätimegi endid uut kohta kaema. Ilmaga meil veab ja taevas sirab esimene kevadine päike.

Tartu on väljasõiduks ju ideaalne: maaliline ja mitmekesine loodus kaunite maastikupiltidega. Sõit möödub kiiresti ja tuju on väga hea. Kuulen raadiost, et Kvartali ärihoone, sama maja, kus asub V Spa, on saanud "Tartu parim ehitis 2016" tiitli ja mõistagi tekitab see veelgi enam uudishimu koha vastu.

V Spa asukoht on täiesti Tartu südalinnas (tutvu ka sina SIIN), seega ei teki mingeid raskusi koha üles leidmisel. Meid võtavad vastu sõbralikud ja meeldivad teenindajad, kes teevad lühikese ülevaate, kuidas miski toimib. Juba hotellifuajee on väga luksusliku interjööriga ja kuigi ma ei pea check-in’i tegemiseks kaua ootama, jälgin huviga teenindaja selja taga olevat akvaariumi.

Suundume enda toa poole ning ei saa mainimata jätta, et koridorid on väga luksuslikud. Silma jäävad ka uhked kuldsed lõvipeadega uksekoputid. Tuba, muidugi, on täiesti omaette klass ja võtab sõnatuks.

Meid tervitavad jää-ämbris vahuvein ja lai valik puuvilju. Romantikapaketile (vaata täpsemalt SIIT) vastavalt on vannituba kaunistatud roosiõitega. Deluxe toas on suur ja lai voodi, diivan, korralik teler ning tuba ise on väga avar. Olemas on ka espressomasin ja minu üllatuseks on laual ka mitu pudelit vett, mis on tasuta. Arvestades, et enamik kohti kasseerib pudelivee eest 3-4 eurot, on see väga positiivne üllatus.

(V Spa)

Vannitoast avastame ühe kraanikausi asemel lausa kaks. Seega ruumi on küll ja veel ning kõigi eelduste kohaselt saab hommikuse hambapesu ajal teineteisele pikalt silma vaadata. Vann ei ole mitte tavaline vann, ega ka mitte tavaline mullivann, vaid suisa valgustatud versioon mullivannist. Kui tuled kustu panna, võibki nende nuppudega seal mängima jääda ja jälgida, kuidas vahune vesi hämaras toas värvi vahetab ja silmailu pakub. Kui toas on juba selline vann on, siis mis veekeskuses meid ootab?

Pole siin aga midagi passida, kuna kavatsen järgida V Spa motot, milleks on "Võta veest viimast!". Kiire kostüümivahetus, plätud jalga ja olemegi juba spaa poolele teel. Veekeskus ise on väga ilus, eriti õhtuvalguses ärkab koht justkui ellu. Suurt tähelepanu on pööratud atmosfääri loomisele ja tekib tunne, nagu oleks kusagil troopilisel saarel, unustan täiesti ära, et tegelikult viibin Tartu linna südames. Selle efekti annavad sinistes toonides sillerdav vesi, palmipuud, klaasist lagi ning värvidemäng erinevate valgustustega – tõeline eksootika.

(V Spa)

Hämmastav on ka veekeskuses olevate võimaluste ja valikute rohkus. Kohati tunnen end nagu kommipoes olev laps, kes ei suuda otsustada, millist järgmiseks proovida. Valik tehtud, suundun esimesena gaasikerisega sauna, millelt avaneb väga lahe vaade Tartu linnale. Uskumatu, et saunas on isegi teler! Seega juhul, kui naised saunas midagi huvitavat ei räägi, saab sellele keskenduda.

Lugesin üle, et spaas on kokku 11 erinevat basseini ja mullivanni, saunasid aga kolmes erinevas temperatuuri- ja niiskusastmes. Eks ikka selleks, et igaüks leiaks oma. Iga sauna ukse tagant leiab ka väikse rätiku, millel laval istuda. Aga saunamaailmast leiab muidu soome, auru-, kadakasauna kui ka "vene banja". Minu lemmik on päris kindlasti aurusaun, kus mängib vaikne muusika ning laes väreleb hämar valgus. Siia võikski jääda!

Spaast leiab ka soolamaailma, kus on soolakivisaun ja soola-aurusaun, samuti soolabassein. Viimane tundub olevat menuk, kuna märkan palju inimesi basseinis lesimas rahuloleva näoga. Hea on minu arvates see, et rahvarohkusest hoolimata ei teki korda ruumipuuduse tunnet, samuti ei pea hakkama jagelema koha pärast mullivannis.

Pärast spaalõõgastust mõtlesin võtta ka hoolitsuse – kui juba, siis juba! Valikut oli väga raske langetada, sest nimekiri erinevatest hoolitsustest on väga pikk ja tahaks ju kõike proovida. Kuna kevad on peagi ukse taga ja nahk vajab pikast talvekülmast turgutust, siis otsustasin proovida LUMI sügavniisutava massaažiga kanepihooldust kehale.

Tihtipeale on raske leida head massööri ja 100% meeldivat hooldust, sest inimeste eelistused ja valuläved on nii erinevad ning teinekord hakkad juba pärast esimest viit minutit vaikselt varuväljapääsu ust otsima. Selle hoolitsusega jäin aga väga rahule. Kõik valusad kohad olid massaaži lõpuks pehmed ja mõtlesin, et huvitav, kui ma massööri kenasti palun, kas ta siis tühistaks kõik oma järgmised seansid ära ja ma saaksin siia edasi jääda? Nali naljaks, aga hoolitsuse lõpuks on nahk väga siidine ning mul on kahju, et protseduur juba läbi on.

Suurepärane spaa ja hoolitsus tekitavad juba ärevuse kolmekäigulise õhtusöögi osas. Kui seni on olnud nii tore, mis meid siis veel spaa restoranis Joyce (vaata SIIT) ees ootab? Kuuldavasti on Joyce’i peakokk Mihkel Manglus, kes on noor maitsemaailma talent ning kogemusi omandanud Michelini tärnidega pärjatud restoranides Euroopas. (Mainin ära, et kindlasti peaks endale eelnevalt laua broneerima, sest huvi restorani vastu on suur.)

Restorani sisenedes tervitas meid mõnus sumin. Inimesi oli palju, kõik olid heatujulised ja nautisid õhtusööki ning lõid rõõmsalt klaase kokku. Restoran meie ootusi alt ei vedanud ning iga suutäis oli puhas nauding. Kõige meeldejäävamaks ning maitsvamaks käiguks minu jaoks oli valge šokolaadi dessert, mis serveeriti jääga. Üle restorani oli kuulda inimesi toitu nautimas ning kõrvallauast kuulsin üht välismaalast oma naisele lausumas : "I think this is the best restaurant I have ever been in …" Usun, et see võtab kogu õhtusöögi kõige paremini kokku.

Tuppa naastes hakkab meel isegi natuke kurvaks muutuma, sest tean, et homme peab lahkuma – kes ikka vabatahtlikult siit ära minna tahaks? Saun ja õhtusöök on kõik meeled zen-seisundisse viinud ja vaatamata võõras kohas ööbimise hirmule magan sügavalt ning näen unes kutsikaid ja liblikaid. Ka hommikusöögilaud on väga rikkalik ja kõik on ülimalt maitsev. Saada on nii klassikalised munaroad, peekon, vorstikesed kui ka mitut sorti kala ja, ennäe imet – kes vallatumas tujus, saab tähtsamate sündmuste puhul soovi korral ka vahuveini rüübata!

Kokkuvõttes võib öelda, et V Spa suurimateks plussideks on kindlasti ülimalt suur veekeskus, lai valik erinevaid saunasid ja kõigis aspektides kuvab läbi äärmiselt suur tähelepanelikkus just nimelt detailidele. Toad on disainilt nii luksuslikud, et rahuldavad kindlasti ka nõudlikuma maitse ning tipptasemel restoran tagab selle, et kõik on käe ja jala juures ning polegi vaja kusagile kaugemale minna.

Kohe kindlasti on V Spa üks parimaid spaasid Eestis, kus mina käinud olen ja võib julgelt väita, et tegu on kodumaise lipulaevaga.

Check-out toimub juba raske südamega ning tagasiteel hakkan kalendrisse kiikama, mis ajaks uus külastus broneerida. Põhjuseid Tartut külastada on ju mitmeid ja kellel veel ERM külastamata, siis miks mitte seda teha ning ööbida just V Spas?

Tänapäeva kiire elutempo juures suurim kingitus, mida endale ja lähedastele teha, on aeg, seega võta endale aega ja mine koos kallima, ema, vanaema või sõbrannaga ning võta veest viimast.