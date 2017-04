Tapmissüüdistus: kodutu mees pussitati surnuks une pealt! ()

“Ta läks välja end tuulutama ja rahunema, millegipärast võttis aga kaasa kaks kööginuga,” meenutab tapmissüüdistuse saanud Mihhaili vanem vend Deniss kohtus tunnistajana ütlusi andes. Kuigi ta ei usu, et noorem vend oleks võimeline kedagi tapma, helistas ta sel saatuslikul juuniööl politseisse ning kinnitas, et ümbruskonna kodutud võivad olla ohus.

Denissi sõnul on Mihhail kaine peaga rahulik, napsisena kipub aga pujäänitsema ehk siis muutuvat agressiivseks ja kaotavat oma käitumise üle kontrolli. Vanem vend on Mihhaili ohjeldamiseks korduvalt ka politseipatrulli välja kutsunud, kes on hoogu läinud väikevelle vähemalt korra ka kainestusmajja toimetanud. Denissi arvates pööravat Mihhail tihti ära just siis, kui otsustab lisaks alkoholile neelata ka talle arsti poolt välja kirjutatud rahusteid.

Midagi üllatavat polnud Mihhaili käitumises juhtunud ka 25. juuni õhtul – tubli koguse alkoholi manustanud noor mees läks päevalõpus tõsiselt tujust ära ja otsustas end enne magamaminekut rahunemiseks veidi tuulutada. Millegipärast haaras ta aga köögist kaasa kaks nuga, mis tekitas koju jäänud Denissis kahtluse, et juhtuda võib midagi halba. Näinud venda lahkumas helistas Deniss koheselt häirekeskusesse ja palus politseipatrulli välja saata. Ta kinnitas operaatorile mitu korda, et Mihhail võtnud suuna naabruses asuvasse kodutute kogunemiskohta, mis asub Tartu maantee ja Torupilli otsa tänava ristmiku lähistel. Ei unustanud Deniss mainimata sedagi, et vennas võttis kaasa kaks suurt nuga.

“Ma olen kindel, et tema kedagi ei tapnud - ta pole selleks võimeline,” väidab Deniss kohtus. “Mainis nuge vaid selleks, et politsei kiiremini kohale jõuaks, sest olin venna pärast mures.”

Deniss ei suuda kohtus veenvalt põhjendada, miks on ta nüüd nii kindel Mihhaili süütuses, kuigi häirekeskust teavitades sisaldasid tema sõnad tõsist muret nii venna kui ka talle juhuslikult vastu sattuvate kodutute pärast.

Mihhail peetakse kinni kümmekond minutit hiljem, kui ta on jõudmas juba koju Lastekodu tänaval. Deniss näeb vahistamist koduaknast. “Mille eest?” karjub Mihhail teda kinni pidavatele korrakaitsjatele ning see kuuleb hästi ka sündmusi jälgiv vanem vend. Kööginuge Mihhailil ei ole, need leitakse hiljem sündmuskoha lähedalt: üks on torgatud lillepotti, teine visatud haljasalale.

Tapetu kodu oli tänav

Pärast südaööd saab häirekeskus veel ühe äreva väljakutse. Lähedal asuvast baarist koduteele asunud inimesed on leidnud Tartu maanteel asuvalt pingilt surnuks pussitatud mehe. “Palun tulge hästi kiiresti,” räägib operaatorile osavõtlik kodanik, kes nähtust pehmelt öeldes šokeeritud. “Ta on pingi peal ja tal on lõikehaavad kõhupiirkonnas. Paistab, et ta on surnud. Verd on väga palju. Ma jään ootama.”

44aastane Andrei oli tema ema Raissa sõnul maailma parim poeg. Tal olevat ema väitel olnud probleeme alkoholiga, mis algasid pärast naisest lahkuminekut, kuid ta polevat olnud ei agressiivne ega tülinorijatüüp. Sisse olevat ta olnud kirjutatud ema juurde, kuid oma kodu polnud tal juba aastaid. “Tema kodu oli seal, kus ta tavaliselt oli, purjus peaga ma teda sisse ei lasknud,” räägib Raissa kohtus.

26. juunil kell 00.50 konstateerib kiirabi Andrei surma. Hilisem ekspertiisi kinnitab, et seitsmest noahaavast kolm võisid põhjustada tänavapingil peatäit välja magava kodutu mehe surma. Lähedusest leitud nugadest oli pussitamisel kasutatud tõenäoliselt vaid ühte. Surmavad torked olid sooritatud lamava inimese rindkeresse. Eksperdi hinnangul oli tapetul ka vigastusi, mis viitasid, et ta oli püüdnud end kaitsta.

Ringkonnaprokurör Anneli Lumiste sõnul väitis Mihhail eeluurimisel, et ei mäleta juhtunust midagi. Hiljem võttis aga omaks 3-4 noahoobi andmist suvalisele kodutule, kelle olemasolust tal varem aimugi ei olnud. Psühhiaatrid Mihhaili tunnistatud süüdivaks, mis tähendab, et ta oleks pidanud vaatamata oma joobele ja alkoholiga koos tarbitud kergetele rahustitele endale aru andma oma teo iseloomust ja selle tagajärgedest.