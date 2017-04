Peterburi ajakirjanik Jekaterina Vinokurova ütles "Aktuaalsele kaamerale", et tänavatel on näha palju päästemasinaid ja õhus on kopterid, kuid paanikat linnas pole, vahendab ERR.ee.

"Inimesed tahavad väga, et Putin ise tuleks siia kohale. Räägivad, et Peterburis on viimastel aastatel olnud vaikne ja mõistagi on juhtunu inimeste jaoks šokk," rääkis Vinokurova ja lisas, et inimesed nimetavad rünnakut terroriaktiks.

"Nägin, kuidas kopteriga evakueeriti kannatanuid, paanikat tänavatel ei ole, inimesed helistavad, et öelda, et nendega on kõik korras, ja otsustavad, kuidas siis koju saada," kirjeldas Vinokurova Peterburis toimuvat.

Peterburi metroos toimusid täna kohaliku aja järgi kell 14.30 plahvatused. Vene meedia andmetel hukkus vähemalt 10 inimest.