Paljud meist eelistavad oma tundeid varjata ja oma muredega ise hakkama saada. Need neli sodiaagimärki on selles aga suisa ohtlikult osavad. Isegi siis, kui nende mure on õige suurem - nad ei tõtta ikka ise abi küsima...

Kes need sodiaagimärgid on, kellele tasuks oma tuge ja olemasolu vajadusel meenutada?

Vähk

Selle tähtkuju esindajad on väga tundlikud ja emotsionaalsed. Inimeste meeldivuse võidab ta kiiresti, aga võõras talle väga ei meeldi. Ta vajab sageli emotsionaalset toetust. Eriti siis, kui tegu on raskete aegadega. Ometigi ei otsi ta ise abi.

Talle ei meeldi enda kohta paljusid asju avaldada. Nii pole ta ka kindlasti see, kes isegi suures hädas sõpradelt abi otsima läheks.

Kui märkate, et ta hoiab väga eemale, siis tasuks temalt ise küsida, et kas kõik on korras.

Neitsi

Neitsid on ühed suurimad enesekriitikud. Väga häbelikud ja neile ei meeldi kunagi abi paluda. Ta üritab alati ise asju parandada ja lahendusi leida. Ta ei taha teisi oma muredega kurnata.

Kuigi idee on üllas, siis peaks Neitsid meenutama, et mõnikord on täiesti normaalne abi ka paluda. Kõik vajavad vahel emotsionaalset tuge ja toetust. Rasketel aegadel on Neitsi eriti uimane ja ei suuda oma tööle keskenduda.

Kui märkad ta käitumises muutust, siis peaksid ligi astuma ja küsima, et vajab ta ehk toetavat kätt...

Skorpion

Skorpion on kirglik ja veenev, kuid ta võib ka olla kade ja kahtlev.

Tal on tugev side sõpradega, kuid talle ei meeldi oma saladusi paljastada. Ja läheb kaua aega, et tema usaldust võita.

Ta ei usalda oma muresid sõpradele, sest ta kardab, et sõbrad ei hooliks sellest.

Kui näed, et Skorpion on tavapärasest rohkem ärritatud või käitub suisa ründavalt - võid olla kindel, et just nüüd vajab ta su toetust ja abi.

Veevalaja

Veevalaja tahab oma probleemid ise lahendada. Talle meeldib oma sõpradega rääkida siis, kui ta on õnnelik. Kui ta on kurb, siis hoiab ta end tagasi. Ta ei taha oma koormat sõprade õlule veeretada ja neid koormata.