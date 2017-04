Repliik | Peaministril puudub kontroll partei üle ()

Kui peaministripartei juhtivpoliitik nimetab rahvusringhäälingu eetris Krimmi annekteerinud ja Ukrainas sõda pidava Putini režiimile Euroopa Liidu poolt kehtestatud sanktsioone katastroofiks, siis see pole suvaline arvamus. Kui päev hiljem ütleb peaministripartei aseesimees, et selline “diskussioon” sanktsioonide üle on rõõmustav, siis näitab see, et Keskerakond ei adu absoluutselt seda, milline on peaministripartei juhtpoliitiku sõna kaal, milline vastutus neil lasub ja kui habras on välispoliitiline seis.

Putini režiimi agressioonil on olnud ränk hind. Selles 2014. aastal alanud sõjas on meist mõne lennutunni kaugusel elu jätnud Haapsalu jagu inimesi. Viimasel kuul on lahingtegevus taas intensiivsemaks muutnud. Tavalised Ukraina inimesed kannatavad. Ja meil teeb peaministripartei juhtpoliitik avaldusi, kus nimetab agressorile kehtestatud sanktsioonide kaotamise üle spekuleerimist “rõõmustavaks aruteluks”.

Selleks, et hoida Venemaa suunal ühtset joont, on Euroopa Liidus lisaks sanktsioonidele ühehäälselt kokku lepitud ELi–Venemaa ühispoliitika viis printsiipi. Esiteks – Minski lepingute täielik täitmine on eeldus igasugusele muutusele Euroopa Liidu suhtumises ja hoiakutes Venemaasse. Minski lepinguid lühidalt kokku võttes on nende sisuks rahu taastumine Ukrainas, Ukraina täielik kontroll oma piiride üle, sõjatehnika ja võõrriikide relvaüksuste välja viimine Ukraina territooriumilt, ebaseaduslike rühmituste laiali saatmine. Teiseks – EL tugevdab suhteid idapartnerluse riikidega, sh Ukraina ja teiste ELi naabritega, eriti Kesk-Aasias. Kolmandaks – tugevdame Euroopa Liitu hübriidohtude, energiajulgeoleku, strateegilise kommunikatsiooni valdkondades. Neljandaks – Venemaa selektiivne kaasamine valdkondades, kus on ELi huvi, näiteks Arktika, kliima, merenduse julgeolek, piiriülene koostöö. Viiendaks – Venemaa kodanikuühiskonna toetamine, inimestevahelised kontaktid.

Kõik Euroopa Liidu riigid lähtuvad Venemaaga suheldes nendest põhimõtetest ja just Eesti on olnud nende hulgas, kes on rõhutanud ühtsuse hoidmise tähtsust. Igasugune ebakindlus või värelus, mis võiks seada kahtluse alla meie pühendumise lääneliitlusele ja selle tugevdamisele, õõnestab aga meie usaldusväärsust ja julgeolekut.

Peaministril on selles olukorras kaks võimalust. Kas kutsuda Eesti välispoliitilist liini õõnestavad tegelased korrale – peaministri teadaanne, et tema toetab sanktsioonide jätkamist, ei ole piisav – või tunnistada, et tal puudub kontroll nii oma partei kui ka poliitika kujundamise üle. Pole vast tarvis lisada, et viimase puhul pole löögi all mitte ainult peaministri tõsiseltvõetavus.