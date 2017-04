Mida tunneb inimene, kes saadab ID-kaardi või passi taotluse e-kirja teel ja saab ametnikult paar nädalat hiljem vastuse, et selles oli viga, mis vajab parandamist, ning dokumendi kättesaamist tuleb oodata veel vähemalt kuu? Ja mida tunneb töövõimetu, kes saab teada, et töövõime hindamine viibib määramata aja, sest infosüsteem ei näita tema andmeid ja need tuleb ametnikel uuesti hankida? Esiteks kärsitust, siis pettumust ja lõpuks ehk ka viha: e-riik küll, aga kuhu jäävad kiired ja mugavad lahendused?

Need kaks näidet võinuks olemata olla, kui selleks aastaks oleks valminud PPA e-taotluste süsteem ja sotsiaaltoetuste maksmise infosüsteem SKAIS 2. Kuid arendajad ei suutnud tähtaegadest kinni pidada. See läheb PPA-le maksma ametnike lugematul hulgal lisatöötunde, sotsiaalministeeriumile aga 1,5 miljonit euro suurust lisakulu ajutisele lahendusele ja muule. Põhjusi, miks mahukad IT-projektid ei saa tihtipeale õigeks ajaks valmis, on mitmeid – arendajate puudus, tehniline keerukus, – ja nagu SKAIS 2 puhul – tellija soovide muutumine. Ent olulisemgi küsimus on, kuidas reageerivad tagasilöökidele vastutavad ametnikud ja poliitikud.

Sotsiaaltoetuste infosüsteemi puhul teame nüüd, et sotsiaalministrid Margus Tsahkna ja Rannar Vassiljev, keda majandusministeerium targu peatsest krahhist teavitas, vastasid probleemide ilmsikstulekule silma kinnipigistamisega – tähtaegu ei korrigeeritud, too ja järgnev valitsus andsid hoopis toorele rakendusele ülesandeid juurdegi. Ühest küljest kõneleb see poliitikute soovunelmates elamisest: populistlik lubadus surutakse läbi ka siis, kui administratiivne võimekus selle täitmiseks lonkab, teisalt vastutustundetusest: küll keegi teine, näiteks mõni varasem minister, vastutab. Kuid vastutuse ei pea võtma ainult rahalise kahju eest, vaid nendegi kodanike ees, kelle usk riigi e-eduloosse on kergekäeliselt kõikuma löödud.

Kohalike valimiste eel on ajahädas muide ka e-valimiste uue tarkvara arendajad: kas võtame riski, et kukume üle oma varju hüpates taas näoli?