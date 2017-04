Jüri Adams | Kui võimsat presidenti vajab Eesti? ()

Tegelikult on meie ajaloos olnud üsna pikk periood, kus meil ei olnudki eraldi riigipead. Nii oli see vabariigi loomisest kuni 1934. aastani. Samuti oli alguses ilma riigipeata Läti vabariik. Kuidas tookord hakkama saadi? Kõik tema tööülesanded olid pandud kellegi teise peale. Kui aga riigipead oli ikkagi vaja (näiteks selleks, et keegi suhtleks kui vastav partner Rootsi kuningaga), siis tegi seda peaminister, kelle ametinimetus oli riigivanem. Aga peaaegu täiesti jäi täitmata ülesanne, mis puudutas elanikega suhtlemist, mis moodustab meie taastatud iseseisvuse ajal suure osa presidendi tegevusest.

Veteranpoliitik Siim Kallas on väitnud, et praegusel kujul pole meil presidenti vaja. Veel kategoorilisemalt on öelnud teine reformierakondlane, veteran-riigikogulane Igor Gräzin: Eestile pole riigipead üldse vaja. Sama sisuga avaldusi on teinud ka suur hulk teisi inimesi, kellele ei meeldinud, kuidas möödunud aastal toimusid presidendi valimised. Või keda on masendanud Toomas Hendrik Ilvese ametiaja ebameeldivad järellainetused.

Kuid 1930. aastatel oli üks kõige tõsisemaid etteheiteid, mida tollasele Eesti riigikorraldusele tehti, just presidendi puudumine. Riigipea ametikoha loomises nähti vaat et kõigi hädade lahendust. 1933. aasta rahvahääletusel vastu võetud põhiseaduse muudatused puudutasid rahva poolt otse valitava riigipea ametikoha sisseseadmist. Tegelikult oli selline riigipea ka üsna tugeva võimuga, nagu sel ajal Euroopas kombeks.

1991–1992 tegutsenud Põhiseaduse Assamblees ei kaalutud aga üldse tõsiselt võimalust, et meil riigipead (presidenti) poleks, kuigi tollel ajal siiski liikus üks seda tüüpi põhiseaduse eelnõu, mis lähtus 1920. aasta põhiseaduse eeskujust ja mille autor oli Kalle Kulbok. Minu mäletamist mööda pidasid assamblee liikmed ilma riigipeata riigikorraldust meie ajaloo negatiivseks kogemuseks, mida tuleb tulevikus püüda vältida. Vaidlused käisid hoopis selle üle, kuidas riigipea valitakse ja kui palju tal peaks võimu olema.

Tänapäeval ei ole Euroopas ühtki riiki, kus poleks riigipead. Üks osa riikidest on konstitutsioonilised monarhiad ja nendes on selleks monarh, keda enamasti kutsutakse kuningaks. Vabariikides on aga teatud pikkusega ametiajaks valitavad riigipead, kelle ametinimetus on kas president või muu omakeelne nimetus.

Kas oleks teostatav idee, et Eestis poleks tulevikus üldse presidenti? Mulle paistab, et see oleks väga ebatõenäoline. Kui keegi peaks seda aga üritama, siis tähendaks see tehniliselt, et praegusest põhiseadusest tuleks kustutada V peatükk „Vabariigi President“, ja põhiseaduse teistesse osadesse tuleks teha väiksemaid muutusi.

Lähme sama teed Türgiga?

Teist äärmust, Eestis praegu kasutusel olevast süsteemist kõige kaugemal seisvat varianti pooldab veteranpoliitik Siim Kallaski. Ta on jäänud sama idee juurde, mida ta soovitas juba rohkem kui kümme aastat tagasi: presidendi amet peaks olema ühitatud peaministri omaga ja sellise mehe või naise peaks valima otse rahvas. Kahjuks pole Kallas oma mõtet püüdnud täpsemalt lahti kirjutada, või ei ole mina lugema juhtunud.

Põhimõtteliselt oleks tegu sarnase riigi- ja valitsusjuhiga, nagu on Ameerika Ühendriikides ja nende eeskujul peaaegu kõikides teistes Lõuna- ja Põhja-Ameerika riikides, kuid ka mitmetes Aasia ja Aafrika maades. Seal ongi tema ametinimetuseks president ja tal on kõik riigipea ametikohustused, mis on presidendi kanda nii meil kui ka teistes Euroopa riikides. Neid ülesandeid – näiteks kõrgema kohtu kohtunike kandidaatide või suursaadikute kandidaatide leidmine – aitavad tal ette valmistada ja ellu viia riigiametnikud. Kuid suurem osa tema tööst on selline, nagu on Euroopa riikides peaministritel, st täitevvõimu teostamine.

Meil ja enamikus teistes Euroopa riikides on võimul valitsus, mis käib koos valitsuse koosolekutel ja teeb oma otsused vajadusel hääletades. Teoreetiliselt on meilgi nii, et valitsuse koosolekul hääletades on peaministri häälel sama palju kaalu kui igal teisel ministril. Ameerika Ühendriikides on aga kasutusel hoopis Inglismaalt pärinev valitsemise süsteem. Valitsuse juht – USAs siis president – kannab endas kogu täitevvõimu täiust. Teised ministrid – anglosaksi maades nimetatakse neid tavaliselt sõnaga secretary (sõna minister tähendab inglise keeles kirikuõpetajat) – kasutavad võimu vaid sel määral, kui president neid selleks volitab.

Süsteem, kuidas Ameerika Ühendriikides valitakse presidenti, on väga vanamoodne ning pärineb elektri ja raudteede eelsest ajast. Sama tüüpi, aga moodsama korraldusega riikides, kasutatakse kõige tavalisemat presidendi otsevalimise süsteemi, mille puhul on kaks valimisvooru. Esimeses võib olla palju kandidaate, aga kui neist ükski ei saa üle poolte häälte, siis tuleb teine voor, kus valijad saavad valida nende kahe kandidaadi vahel, kes said esimeses voorus kõige rohkem hääli.

Selliseid riike, kus võimul on rahva otse valitud peaminister-president, pole Euroopas praegu mitte ühtegi. Küll aga võib-olla varsti. Nimelt kavatseb Türgi praegune valitsev partei ja selle juht president Erdoğan Türgi vabariigi korraldust selles suunas muuta. Türgis toimub juba sel kuul referendum, mis puudutab põhiseaduse muutmist.