Seisukoht | Müüride ajastu ()

Maailmas luuakse taas müüre, sest inimesed ei usalda üksteist. Tallinnas kasvanud põlvkonnale on need aga tavaline nähtus ja noori ei usaldata juba ammu. Miks muidu peaksid kõik linna hoovid ja pallimänguplatsid olema ümbritsetud kõrgete taradega? Näiteks pole kesklinnas kohta, kus laps saaks palli põrgatada või seda väravasse taguda. Kohati pole võimalik isegi keksumänguks asfaldile jooni tõmmata, sest autode parkimiskohad on tähtsamad.

Kus mängida kulli, ukakat ja mädamuna, kus õppida hoovimängudes ja -spordis kehtivaid seadusi? Kusjuures ei erine viimased kuigi palju reeglitest, mida täiskasvanud oma elus kasutavad.

Mäletan, kui umbes 15 aastat tagasi kahele-kolmele palliplatsile müür ümber ehitati. Tunne oli lihtsalt vastik. Väljakud seisid tühjana ja oma kooli poistelt küsiti nende kasutamise eest raha. Ronisime õhtuti üle aia, sest teadsime, millal kooli turvamees saunas käis. Lõpuks tuli kohale turvafirma, kellele trotslikult teatasime: “Kas tõesti tahate, et läheksime palli mängimise asemel hoopis jooma?”

Tõsiselt, aeg on müürid maha võtta – usaldame üksteist, usaldame noori!