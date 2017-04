Ikka öeldakse, et kontskingadega käimine nõuab harjutamist, kuid, kui vanalt siis see harjutamine ikkagi algama peab? Ühe firma arvates väga varakult.

Nimelt on nüüd kontskingafännidest vanematel võimalik oma tütreid kontskinga kandmisega harjutama hakata juba õige varakult. Pee Wee Pumps nimeline ettevõte valmistab imetillukesi kontskingi kõigest mõne kuu vanustele tüdrukutele.

Firma ettevõtmine pole aga sugugi positiivselt vastu võetud ja paljud leiavad, et beebidele kontskingade jalga panemine on liig, mis liig ning lisaks muudab see süütud lapsed seksobjektideks.

Pee Wee Pumps ise loomulikult seda mõtet ei jaga ning väidab, et tegemist on moeaksessuaaridega ning need polegi mõeldud käimiseks. Tegelikult tehaksegi neid ainult kuni kuue kuu vanustele tüdrukutele ehk siis ajani, mil lapsed hakkavad tavaliselt roomama.