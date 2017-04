Teelt välja kraavi sõitnud veok liiklust ei takistanud ning selle teele toimetamise ning äraveo korraldab ettevõte ise.

Veoki koormaks oli ligemale 20 tonni laudu, mis tuleb kraanaga maha laadida ning alles siis saab veoki kraavist välja tõmmata.

Politsei tuletab kutselistele juhtidele ja ka kõigile teistele roolikeerajatele meelde, et rooli istutaks ainult puhanud peaga. Sõidu ajal on äärmiselt oluline juhi keskendumine, mis väsinuna on tunduvalt raskendatud ning sel põhjusel peaks juht enne rooli istumist alati veenduma, et on piisavalt puhanud jõudmaks turvaliselt sihtkohta.