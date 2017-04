Laeva kapten Ringo Koppel on viimased kolm kuud olnud koos laevaga Poola laevatehases, jälgides koos meeskonnaga Pireti valmimist. Laeva iseloomustamisel jäi kapten praegu kidakeelseks. "Saame liinile ja vaatame kuidas ta käitub,“ ütles Koppel, lisades, et Piret peaks enda esimesed liinisõidud tegema 15. aprillil.

TS Laevade juhatuse esimehel Kaido Padaril on aga mõtted juba suveperioodil, mil algab praamide tipphooaeg. Suvi saab omaette katsumuseks ainuüksi TS Laevade vähese kogemuse tõttu praamiäris. "Kui eelneva vedaja kogemus oli 24 aastat, siis meil on seda praktiliselt 5 kuud. Meile on oluline on, et kliendid saaksid teenindatud,“ rääkis Padar.

Pinget lisab ka teadmine, et aasta esimeste kuudega on reisijate arv 12% kasvanud. „Kui nii jätkub, siis 2,1 miljoni asemel on meil 2,3 miljonit reisijat,“ täpsustas Padar.

(Geidi Raud)

Parvlaevale Piret mahub 150 sõiduautot ja 700 reisijat.