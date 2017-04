Enamik inimesi kulutab hommikul liiga palju aega riiete valimisele, sest unise peaga ei taha mõte lihtsalt eriti kiiresti liikuda.

Kas sinagi jääd pidevalt igale poole hiljaks kuna riiete valimine võttis jälle arvatust kauem aega? Ole mureta! Tegelikult on olemas kolm lihtsat nippi, mis säästavad hommikul aega ning mistõttu ei pea ennast pidevalt hilinemise pärast välja vabandama, kirjutab veebiportaal Chic.

1. Jälgi, et su riidekapis valitseks pidevalt kord. Nii tead sa täpselt, mis riided sul on ning nende kombineerimine on kergem ja ei võta nii palju aega. Seejuures ei tasu sorteerida riideid värvide järgi, vaid pigem kategooriate järgi. Samuti tasub eraldi sektsioon teha tööriietele.

2. Kogu inspiratsiooni Instagramist ja Pinterestist ning jälgi, et sul oleks pidevalt piisav kogus outfit´i pilte, millest inspireeruda. Nii läheb riiete valimine samuti hulga kiiremini.

3. Vali riided välja juba õhtul. Tõsi, see on juba mitmeid kordi räägitud reegel, kuid see ei tähenda, et see oleks aja jooksul oma tähtsust kaotanud. Hommikul lihtsalt mõte ei tööta nii kiiresti kui õhtul ning pole midagi paremat kui ilma mõtlemata juba väljavalitud riided selga panna.