Hollywoodi legend Doris Day sai oma suureks üllatuseks teada, et ta on kaks aastat vanem, kui ta ise arvas.

Näitlejanna valmistus tähistama oma 93. sünnipäeva, kui tuli lagedale tema sünnitunnistus, kus seisis: Doris Mary Kappelhoff oli sündinud 3. aprillil 1922, mitte 1924.

Kuid staari see ei morjenda. “Olen alati öelnud, et vanus on vaid number. Sünnipäevadele pole ma kunagi rõhku pannud. Aga tore on viimaks teada, kui vana ma tegelikult olen,” ütles Day Daily Maili vahendatud avalduses.

Pressiesindaja sõnul on kõlakad Dorise vanusest ringelnud juba ammu. “Kõige rohkem olen kuulnud lugu, et Doris kandideeris kunagi väga noorelt ühele rollile ning tema vanus võis olla prooviesinemise plangile valesti kirjutatud. Ma ei tea, kas see oli nii, kuid juhul, kui oli, võis see kõigiks nendeks aastateks kinnistuda,” seletas Dorise esindaja Charley Cullen Walters.