Sa oled täiskasvanud naine, kel on oma kodu, sõbrad, sissetulek, kuid puudub keegi, kellega oma elu jagada. Otsid armastust, kuid alati ei tule see kõige paremini välja...

Unistused on küll vägevalt inspireerivad, kuid palka ta koju ei too. Milline oleks te tulevik?!

2. Mees, kes tarbib liigselt alkoholi

Ta oleks imeline mees, kui tal puuduks see suur viga...

3. Mees, kes on pornograafiast sõltuvuses

4. Mees, kellel on emotsionaalsed probleemid

Kui ta oma probleemidega ei tegele, siis ei saa sina naisena tema heaks ka midagi teha. Keegi pole täiuslik. Aga kuidas saaks toimida kooselu inimesega, kes peidab oma mured ja koorma vaiba alla...

5. Mees, kes on ohver

T räägib sulle, et elu on temaga karm olnud või oli tal raske lapsepõlv. Kindlasti võtab ta kasutusele ka väite, et kõik eelmised naised on teda halvasti kohelnud.

Isegi kõige parema tahtmise juures - ka sina ei suuda ta maailma paremaks muuta.

6. Mees, kes ei suuda end siduda

Kui ta ei ole siiani suutnud end tõsiselt pühenduda - miks peaks ta sinuga käituma teisit?

7. Mees, kes kardab lähedust

Sarnaneb mehele nr.6. Sa tunned hellust, soojust ja armastust, aga tema lõikab sellest jäise noaga lihtsalt läbi.

8. Mees, keda tunnatkase härra hurmurina

See mees pole kaaslane terveks eluks. Pole võimatu, et tal on ka mõni väga tume ja hämar saladus. Hea mees, kellega kogeda mõnusat flirti. Kestev armastus on ei-ei-ei!

9. Mees, kes on paha poiss

Meenuta sel hetkel kasutatud autosid - nad vajavad putitamist ja palju raha. Sama on ka pahade poistega...

10. Mees, kes on nagu lihvimata teemant

Küsi endalt, mis on tähtsam - kas lihvimata või teemant? Küsimus on - kas tahad olla tema partner või lihvija? Mõlemat korraga ei saa.