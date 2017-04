Sind ootab ees rohkelt seiklusi, ent teisalt hoiatatakse liigse entusiasmi eest. Tead ju küll seda ütlemist, et agarus on ogarus. Sinu enda tuju on ennekõike ülev ja entusiastlik. Positiivsest energiast ei tasuks end aga lasta liialt mõjutada, sest võid otsuseid langetada järele mõtlemata, see aga võib sulle omakorda tuua hiljem ootamatuid tagajärgi.

KAKSIKUD

Kas oskad kuulata sisetunnet või lähtud pigem teiste arvamusest? Taas kord on aeg pigem kuulata seda, mida ütlevad sinu alateadvus ning sisetunne. Erilist tähelepanu pööra unenägudele, sest neis võib sisalduda sinu jaoks olulist informatsiooni – une ajal analüüsib aju sinu ümber toimuvat, seega tegu on hea lähtepunktiga saamaks aru, kuhu liikuda soovid ja mida teha tahad.

VÄHK

Nädala märksõnaks saab pere ja koduga seotud. Kasuta seda aega kõigeks koduga seotuks, sest just see paistab kõige paremini sujuvat. Ürita külastada ka lähedasi, keda pole ammu näinud-kohanud. Võimalik, et sinuga võtab ühendust mõni kauge sugulane ja teatab häid uudiseid. Ehk kohtad hoopis vana sõpra või sõbrannat. Igal juhul on kõik taolised kohtumised sinu jaoks meeldivad.

LÕVI

Nädal toob kaasa peamiselt rahaküsimused ning võimalik, et on oodata boonust või rahasüsti. Küll aga põrkud praegu rohkem kokku päris eluga. See tähendab, et aeg on unistused kõrvale panna ja lõpetada õhulosside ehitamine. Peaksid selgeks tegema, mis sind tegelikult huvitab või mida uut sooviksid proovida. Vanad viisid lihtsalt ei tööta enam.

NEITSI

Kõik sinu ümber paistab olevat muutuses − enamasti positiivses võtmes, kuigi osa inimeste jaoks võib muutus osutuda ka keeruliseks või raskesti vastuvõetavaks. Muutus on aga elu paratamatu osa. Kui tunned ühtäkki end hästi, ära satu eufooriasse, vaid püsi kahe jalaga maa peal. Ela hetkes, mine muutustega kaasa ja mõtle positiivselt.

KAALUD

Kas tunned, et sinu elus on midagi valesti, sest kõik tundub korras olevat? Vahel ei tunne me rahulolu ära, kui see käes on ja ootame ikka midagi enamat. Unusta ärevus ja naudi, et vahelduseks ei pea sa millegi pärast muretsema. Kui õnnelikkus ei ole sinule omane tundmus, õpi seda tundma. Oled käinud läbi pika tee, mis jõudnud viimaks lõpule. Naudi, naudi ja veel kord naudi!

SKORPION

Kes kannatab, see kaua elab. Või kes palju teeb, see palju jõuab. Vahel aga võtame enda kanda liiga palju, nii et kandmisest ei tule enam midagi välja ning pool aurust läheb kõigi tükikeste tervikuks surumisele, mitte elu nautimisele. Praegusel perioodil oleks parem võtta asju rahulikult. Sa ei pea kõike oskama, kõike jõudma, kõike suutma või kõike teadma, oled üksnes inimene.

AMBUR

Võid tunda, et oled üksi, kuid vaid üksnes sul on võimalus seda muuta − küsi ja sulle antakse! Sa ei pea pidevalt lootma vaid iseendale. Praegu on teised sind eriti toetavad, nii et ära tõrju neid eemale. Võid ka tunda, et kõigil teistel on kõik olemas, aga sul ei ole midagi − sina oled ainus, kes kannatab. Ei tasu olla nii kriitiline või nõudlik.

KALJUKITS

Töö ja eraelu peavad olema tasakaalus, kuid rahu leidmisel häirivad sind pisiasjad, millele ei tasuks tähelepanu pöörata, sest praegu pole mitme asjaga korraga tegelemine sinu just kõige tugevam külg. Tähelepanelik ole ka partneriga – kui teda esikohale ei sea, ei pruugi teda varsti enam ka sinu kõrval olla.

VEEVALAJA

Pööra tavapärasest enam tähelepanu kokkusattumustele, mis viitavad eesolevatele sündmustele ning millest saad lähtuda. Ära ehmata, kui need märgid võivad esmalt tunduda pinnapealsed või mõttetud. Küll aga pead taas meeles pidama, et need viited ainuüksi ei too sinu ellu muutusi, vaid sina ise pead need soovi korral ellu viima.

KALAD