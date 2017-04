Vene tippametnikud on seisukohal, et Kremli katsed ajalugu ümber kirjutada on sissejuhatus püüdele annekteerida Balti riike - just nagu juhtus Krimmiga.

Leedu kaitseminister ja sõjaväe strateegilise kommunikatsiooni ametnik sõnasid Briti väljaandele The Guardian, et nad võtavad väga tõsiselt ohtu, mis tekib Moskva poolt dirigeeritud valeinformatsiooni jagamisest. Taolise Vene-poolse kampaania eesmärgiks on muuta piirkond ebastabiilseks, leiavad meie lõunanaabrid.

"Venemaa on oht," ütles Leedu kaitseminister Raimundas Karoblis otse. "Nad ütlevad, et meie pealinn Vilnius ei peaks Leedule kuulumagi, kuna Esimese ja Teise maailmasõja vahel oli see Poola poolt okupeeritud. See on muidugi ajalugu, kuid Venemaa kasutab seda ettekäändena."