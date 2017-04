Hollywoodi näitleja Kevin Bacon tunnistas hiljutises intervjuus, et ta on juba pikemat aega kannatanud ärevushoogude all.

58aastane näitleja rääkis, et esimene paanikaatakk tabas teda, kui tema emal diagnoositi vähk. “Varisesin kokku ja kukkusin kõnniteele maha,” rääkis 1980. aastate algul noortefilmidega “Diner ja” “Footloose” areenile tõusnud täht Mirrorile.

Näitlejanna Kyra Sedgwickiga abielus olev Bacon rahustab närve laule luues, mida ta esitab koos oma vanema vennaga ansamblis Bacon Brothers. “Laulude kirjutamine on ääretult teraapiline. Kui mu psühhoterapeut puhkusele läheb, on õige aeg kitarr haarata ja rääkida, mis toimub. Võtan ääretult isiklikud teemad ja panen need laulu sisse.”