Maanteeamet alustab täna lubatud suurimate piirkiiruste tõstmist neljarajalistel eraldatud sõidusuundadega riigiteedel. Tänavu saab kiirusega 110 km/h sõita 128 kilomeetril ja kolmel kilomeetril tõstetakse lubatud tunnikiirust 100 kilomeetrile.

Ka tänavu tõstetakse lubatud suurimat piirkiirust ainult neljarajalistel eraldatud sõidusuundadega maanteedel, kaherajalistel teedel jääb lubatud suurimaks sõidukiiruseks 90 km/h. Maanteeameti liiklusohutuse osakonna juhataja Erik Ernits rõhutab, et 2+2 lõikudel kiiremini sõitmine on võimalus, mitte kohustus.



"Kui juht näeb, et liiklusolud ei võimalda 110 km/h sõita, siis peab kiirust vähendama. Seda enam, et on alles aprilli algus ning öösiti ja hommikuti võib teedel libedust esineda veel mõnda aega," selgitas Ernits.

"Kõikidel 2+2 teelõikudel me kiirust ei tõsta liiklusohutuse kaalutlustel ning nendel lõikudel tuleb sõita 90 km/h," sõnas Maanteeameti liikluskorralduse osakonna juhataja Jaan Tarmak.

Tänavu tõstetakse piirkiirust (110 km/h):