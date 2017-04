Äkki oled kuulnud ütlust, et üks rahuldavamaid hetki on see, kui oled näljane ja sul on võimalus süüa. Toit on elus üks tõeline nauding küll, kuid sellega on paljudel meist raske piiri pidada. Mida aga teha, kui pidevalt piinab nälg?

Toidu nautimises pole midagi halba, aga kui sul on pidev nälg ja tahad käed sirutada toiduni, siis võib asi olla hoopis milleski muus, kirjutab Metro.

Kas sa oled üks neist inimestest, kes toitu süües justkui ei saagi küllalt? Tahad veel ja veel...