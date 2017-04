Vendade Sõnajalgade firma Eurowind loobus rajatava tuulepargiga seoses kohtuvaidlusest Pärnu maavalitsusega.

Tallinna halduskohtu menetluses on OÜ Eurowind kaebus Pärnu maavanema korralduse osalise tühistamise nõudes. Korraldus puudutas Pärnu maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringu kehtestamist Sauga vallas. Sauga valla osas oli teemaplaneeringu koostamise ajal kaebaja soov arendusala P18, P19 ja P20 lisamiseks teemaplaneeringusse, selgitas Pärnu maavalitsuse planeeringute talituse juhataja Tiiu Pärn Õhtulehele. Planeeringuga on määratud maakonna tuuleenergeetika arendamise põhimõtted ja suunad ning tuulikuparkide rajamiseks sobivad maa-alad. Need selgitati välja tänu avaliku plaanimis- ja teemaplaneeringu eri osaliste koostööle ja kaasamisele. Pärnumaale on plaanitud 15 elektrituulikute arenduspiirkonda Audru, Halinga, Saarde, Sauga, Tori, Varbla ja Vändra vallas kogupindalaga ca 4850 ha.

Märtsis teatas Eurowind Tallinna halduskohtule, et loobub kaebusest.

Sauga valla üldplaneeringu menetlus on lõpetatud ja üldplaneering on kehtestatud Sauga vallavolikogu otsusega.