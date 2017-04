Populaarne Youtube'i kanal Fine Brothers Entertainment (FBE) palub igal nädalal erinevatel inimestel vaadata igasuguseid muusika-, nalja või muid videosid. Iga reaktsioonivideo kogub sadu tuhandeid kui mitte miljoneid vaatamisi. Täna pandi populaarsed Youtuberid vaatama Eesti räppari Tommy Cashi muusikavideosid. Reaktsioone oli igasuguseid.

Reaktsioonivideos on nii räppari uuemaid kui vanemaid lood, teiste seas "Winaloto" ja "Surf". Mõned netikuulsused tunnevad ebamugavust, aga mõnedele meeldib Tommy Cashi veidrus väga. Timothy DeLaGhetto, kes on ise räppar, on esimestest hetkedest peale fänn, kuid elustiilivlogija iJustine pole kuigi vaimustuses. "Miks te teete mulle nii?!" nõuab ta FBE filmimeestelt.

Mitch Grassi ja Scott Hoying a capella ansamblist Pentatonix on positiivselt meelestatud: "See on imeline, kuidas Youtube'is võib sõna otseses mõttes leida iga kultuuri muusikat, iga kultuuri ükskõik mida." Nad lisavad: "Sa tunned, et see ongi tema. Kui meie üritaks midagi sellist teha, seda oleks ebamugav, piinlik vaadata."