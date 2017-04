Tuletõrje sai pühapäeva õhtul kell 19.11 väljakutse Viimsisse Pringi külla, kus põles endise kalatööstuse Makrill tühjana seisev tootmishoone.

Kõik välised märgid näitasid, et esmalt oli põlenud maja seina ääres sügisel niitmata jäänud kuiv hein, sealt oli aga tuli pugenud hoone seina vahele ja süüdanud soojustusmaterjali. Tuletõrjujad said seina limpsivatest leekidest kiiresti jagu, kuid maha tuli kiskuda osa seinaplekist, mille all tuli edasi hõõguda võis. Avati ka katuseserva ja veenduti, et rohkem põlemist selle sees pole.

Kuna tegu oli tööstusobjektiga, sõitis kõrgendatud väljakutsele kogu Harjumaalt hulk päästeautosid.